Apartaments, càmpings i cases rurals auguren una bona temporada d'estiu

Els apartaments turístics, càmpings i establiments rurals de les comarques gironines auguren una bona temporada d'estiu, amb unes xifres similars a les registrades l'any passat. El ritme de reserves és bo, tot i que la majoria estan pendents de les adquisicions de darrera hora, i tot fa pensar que l'afluència de turistes al llarg dels mesos de juliol i agost serà semblant a la del 2017. La Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, que agrupa la major part del sector hoteler, està pendent de tancar les xifres de reserves per poder fer-ne una valoració.

La gerent de l'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava (ATA), Àngela Galceran, explica que a hores d'ara encara no tenen les dades de reserves tancades i que seria precipitat donar xifres però que tenen «bones sensacions» i que confien en les «reserves d'última hora» per assolir l'ocupació de l'any passat, que durant el juliol es va situar al 75%, a l'agost al 89% i al setembre, al voltant del 50%.

Galceran detalla que la tendència dels darrers anys és que el juliol sigui més fluix i que costi «d'arrencar», especialment durant la primera quinzena però que, per contra, l'estiu s'allarga fins al setembre. Galceran assegura que el mal temps de les darreres setmanes ha afectat al nombre de reserves i que, per això, molta gent esperarà a darrera hora per decidir on va de vacances. Pel que fa a Sant Joan, remarca que com que no ha caigut en pont, no han experimentat un increment de reserves respecte l'any passat.

La gerent de l'ATA assegura que tenen moltes esperances posades en el turista francès, que és molt fidel a la Costa Brava i que s'hi desplaça en cotxe. De fet, des de l'associació, aquest any han concentrat molts esforços a promocionar-se en aquest país. També confien en el client nacional, molt més avesat a les reserves de darrera hora. Galceran assegura que «l'estabilització» de la situació política a Catalunya amb tota seguretat afavorirà un increment de reserves arribant a les dades registrades l'any passat. «En un primer moment, això ens feia patir una mica però sembla que la tranquil·litat que hi ha actualment ajuda a què el nombre de reserves segueixi augmentant», diu. Una situació diferent és la que viu el sector del turisme rural, que veu el Sant Joan com un bon inici de la temporada estiuenca. Segons l'Associació de Turisme Rural de Girona, els establiments del litoral estan pràcticament plens per la revetlla amb un 95% d'ocupació, per sobre dels de l'interior que se situen al 85%.

Pel que fa al juliol, els establiments que acumulen més reserves a hores d'ara són els de l'Alt i el Baix Empordà amb una ocupació mitjana del 75%. Unes xifres similars a les de l'any passat, tot i que constaten una davallada en el nombre de pernoctacions, que pràcticament es limiten a quedar-se a dormir només durant els caps de setmana.

A l'agost, les previsions d'ocupació pugen a la costa fins al 85%. De tota manera, els empresaris confien que es compleixi la tendència dels últims anys amb reserves d'última hora que permetin penjar el cartell de complet. Per contra, a l'interior i a les zones de muntanya s'espera una ocupació menor ja que entre juliol i agost les previsions se situen entre el 50 i el 80%. Des de l'Associació de Turisme Rural de Girona indiquen que per Sant Joan els clients que han reservat són majoritàriament famílies de Barcelona o grups d'amics que opten per celebrar la festivitat en un entorn natural i tranquil. Un perfil de client que preveuen que es mantingui durant tota la temporada estival.

El president de la Federació Catalana de Càmpings i de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, assegura que són «optimistes» i que a hores d'ara «no hi ha cap motiu per pensar que no serà una bona temporada». Gotanegra recorda que el sector del càmping depèn molt del temps i de les reserves de darrera hora. En aquest sentit, prefereix no aventurar xifres però remarca que la previsió és situar-se al nivell de l'any passat.