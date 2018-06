L'Empordà viu una nit tropical amb una mínima de 25,2 graus a Roses

Les platges estan a punt i ja fa dies que estan plenes, com la de l´Estartit.

L'Empordà ha viscut la primera nit tropical d'aquest estiu amb unes temperatures mínimes molt altes quan tot just ha començat l'estació. Es tracta de la nit de dijous a divendres que per a molts ciutadans va ser complicada de poder dormir pels alts valors.

El Meteocat destacava ahir sobretot l'indret de Catalunya on es va registrar la temperatura més alta: el municipi de Roses. Aquest ocupa el primer lloc del rànquing de les dinou poblacions catalanes que van patir aquests alts registres durant la nit.

A Roses es van superar els 25 graus (25,2) i a cinc localitats empordaneses més, la forta xafogor va obligar a obrir finestres o a posar aires condicionats en molts domicilis. En punts de l'Alt Empordà, la tramuntana va fer acte de presència i ahir durant el dia també va seguir bufant i l'aire era molt calent.

En aquest rànquing fet públic ahir pel Meteocat, destaquen quatre poblacions empordaneses en les primeres posicions: Roses, Espolla, Cabanes i Portbou.

Aquí els termòmetres també van pujar de valent: Roses (25,2 graus); Espolla (24,2 graus), Cabanes (24,2 graus) i Portbou (23,2 graus). A la vuitena posició també hi ha un altre municipi de l'Empordà, Castelló d'Empúries, on la mínima es va enfilar fins als 22,7 graus i en el darrer lloc de la llista hi ha Torroella de Fluvià, amb 21,5 graus.

Ahir el sol va tornar a lluir de valent a molts punts de la demarcació. En un dia en què es van poder veure alguns núvols però sobretot cap al Pirineu i a la tarda.

Les màximes d'ahir registrades a les comarques gironines també es van enfilar de valent. A Girona ciutat per exemple, es van arribar als 32,4 graus i a indrets com Castelló d'Empúries on la nit va ser tropical, el termòmetre va assolir els 32,7 graus. A Cruïlles, el mercuri va pujar gairebé fins als 32 graus i a Anglès es va tenir una màxima de 31,2 graus.

Durant els propers dies, segons el Meteocat, la situació s'ha de mantenir força igual amb altes temperatures, sobretot al migdia. Avui l'única zona que pot tenir algun plugim de forma aïllada és al al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'àrea del Ripollès. Tot i això la revetlla de Sant Joan no perilla ni tampoc el dia de Sant Joan, que es podrà gaudir de les platges de la Costa Brava i de la zona de muntanya amb bon temps.



Risc d'incendis

La situació meteorològica d'altes temperatures va fer que la situació de risc d'incendi ahir es mantingués a la zona de l'Alt Empordà, on segons el Pla Alfa dels Agents Rurals, encara hi ha nivell de risc mig en aquesta àrea. Per evitar ensurts, enguany el Departament d'Agricultura ha ampliat la campanya operativa de la sega a l'Alt Empordà, Baix Empordà i Gironès. Es tracta d'un pla operatiu especial de vigilància i de suport al món rural que pretén reduir el nombre d'incendis forestals relacionats amb els treballs de la sega de cereals i minimitzar-ne els danys, segons informa l'ACN.