Lluita urbana per distribuir mercaderies

Els transportistes de les comarques gironines han mostrat el seu malestar perquè tenen un problema amb la distribució dins els municipis que els dificulta realitzar la seva feina. Municipis que tallen els accessos abans que obrin comerços, increment de multes i limitació dels horaris de repartiment, espais de càrrega i descàrrega ocupats per vehicles comercials que ni carreguen ni descarreguen però que tenen rellotge horari, espais ocupats per turismes o vehicles industrials que van sovint a canviar l'horari i l'ocupen tot el dia... són alguns dels problemes que denuncia l'Associació de Transports de Girona (Asetrans) proposant alhora solucions i impulsant una taula de distribució urbana gironina on volen que hi participin tots els actors implicats.

En els últims anys s'han trobat factors que han contribuït al problema, com un augment de la distribució urbana, raons de medi ambient o seguretat, convivència amb el turisme i l'oci o el creixement del comerç electrònic.

Entre la llista de problemes, l'Asetrans esmenta la limitació que els ajuntaments han fet als horaris de repartiment, en part per l'increment del turisme i critiquen les multes per haver deixat el vehicle més enllà de l'horari. «Estem notant una persecució policial per part de molts municipis que han vist en els transportistes una font d'ingressos extra», explica a l'ACN el president de l'Asetrans, Eduard Ayach. Altres problemes són la densitat del trànsit, les entregues a les zones de vianants del centre, manca d'espais de zona groga, repeticions d'entrega quan el destinatari no hi és o no quadra amb l'horari del local, intrusisme al sector del transport i de la paqueteria o falta d'optimització del comerç electrònic (posen d'exemple que Amazon, en un mateix dia i bloc de pisos, enviïn tres empreses de missatgeria diferents per tres entregues diferents en un breu termini de temps).

També afegeixen el problema de conductors que aparquen a les seves zones sense carregar ni descarregar. Molts, relata Ayach, comercials que disposen de rellotges que els autoritza a estacionar allà. «El problema és que aparquen, no descarreguen que és la finalitat de la zona», lamenta. També recorda que el seu temps d'estacionament és «curt» però en espais concorreguts, si les places estan ocupades, es troben que han d'aparcar sobre la vorera.

Així, proposen solucions, com augmentar les franges horàries durant tot l'horari comercial de l'establiment. «Si a les 10 del matí hem de ser fora d'una zona de càrrega i descàrrega i l'establiment encara està tancat, què fem?», es pregunta Ayach. També crear més espais o punts de recollida del comerç electrònic, entre d'altres.

Finalment, l'Asetrans impulsa una taula de distribució urbana a la província que volen englobi tots els actors per trobar solucions i que hi sigui la Generalitat, ajuntaments, sector hostaler i comercial, operadors logístics, transportistes i les empreses de distribució.