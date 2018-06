Olot, nou soci de l'observatori de la rehabilitació urbana

L'Ajuntament d'Olot, en el seu darrer ple, va aprovar fer se soci de l'Observatori de la rehabilitaciói renovació i urbana de les comarques gironines.

El representant de l'Observatori, Narcís Reverendo, va presentar l'entitat al ple. Va explicar que l'Observatori ha sorgit de la taula de la construcció de les comarques gironines. Es una plataforma formada per arquitectes, aparalledors i constructors que procura per les necessitats del sector.

Segons Reverendo, han creat l'Observatori perquè han vist que els trames urbanes de les ciutats no suporten més extensió. És a dir, si fan més barris perifèrics no quedarà res per verd ni separacions entre localitats. Així doncs, la sortida és rehabilitar i ensorrar els edifics vells dels centres.

Un altre repte del sector és construir sobre la base de models que facin possible la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera. Les trames urbanes desprenen una bona part de les emissions de CO2.

Reverendo va indicar que Girona i Figueres també s'han fet socis i va anunciar que buscarà més localitats.