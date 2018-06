Una veïna de Vilassar de Mar ha rebut una panera amb productes de la comarca del Pla de l'Estany com a guanyadora del concurs de la tercera edició de «Benvinguts a pagès». Per participar-hi, els concursants havien d'omplir una butlleta que podia trobar-se en qualsevol de les explotacions que participaven en la jornada per conèixer les explotacions agrícoles. La butlleta guanyadora va entregar-se a la granja Mas Colomer.