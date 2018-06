Presó per un veí de Puigcerdà a qui li van trobar 62 quilos de cocaïna a casa

Un home de 30 anys va ingressar ahir a la presó per ordre judicial acusat de traficar amb drogues des d'un pis de Puigcerdà. Els Mossos el van detenir dimecres quan es va entregar al jutjat, conscient que hi havia una ordre de detenció contra ell. Els agents van entrar al pis on presumptament es feien les transaccions el passat 17 de maig i hi van trobar cocaïna preparada per a vendre en embolcalls, i també haixix i marihuana. Els Mossos van detenir aleshores una noia de vint anys que vivia al pis, però va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan fos requerida.

En concret, a l'habitatge del carrer Raval de les Monges es van localitzar 61,82 grams de cocaïna en embolcalls preparats per una venda imminent, cinc peces d'haixix de 240 grams, 580 grams de marihuana, estris per embolcallar i preparar la droga per una posterior venda, una bàscula de precisió i 1.160 euros en moneda fraccionada. La investigació va començar a principis del mes de maig, quan els Mossos van tenir coneixement que un veí de Puigcerdà es dedicava a la venda de substàncies estupefaents a consumidors de la comarca. Els agents de la Unitat d'investigació de Puigcerdà van aconseguir esbrinar que les transaccions de la droga es feien des d'un domicili del carrer Raval de les Monges, on van entrar el 17 de maig. En aquell moment el sospitós de ser el principal responsable del tràfic no hi era i per això la policia va informar l'autoritat judicial, que va establir una ordre de detenció per un delicte contra la salut pública.L'home, amb antecedents, es va entregar i després va declarar davant del jutge.