Refan la façana de la biblioteca de Ripoll per evitar accidents

Les làmines decoratives que hi havia fins ara a la façana de la Biblioteca Comarcal Lambert Mata han estat retirades definitivament per tal d'evitar-hi accidents. Un any després d'haver acordonat aquell tram del carrer del Prat amb tanques de protecció, l'Ajuntament de Ripoll ha fet treure-les. Els responsables de la biblioteca havien advertit del costum d'alguns nens d'utilitzar aquestes làmines per escalar-hi. Quan es van instal·lar les tanques, l'Ajuntament tenia previst instal·lar-hi unes jardineres i uns cartells de prohibició de pujar a les làmines, però finalment s'ha decidit retirar-les i instal·lar-hi durant les pròximes setmanes «uns vinils decoratius per substituir-les», explica el regidor de l'àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer. Les làmines horitzontals estaven instal·lades a una mida d'entre 15 i 20 centímetres i collades a uns cables d'acer verticals amb serra de regleta elèctrica. L'edifici de la biblioteca Lambert Mata és un dels equipaments públics que l'Ajuntament ha avaluat en un dossier per tal de determinar-ne les deficiències que pateix, juntament amb la resta de grans obres realitzades durant els mandats de Teresa Jordà com a alcaldessa. Aquest ha estat un dels cavalls de batalla entre govern i oposició en els últims anys.