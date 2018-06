Sant Feliu de Pallerols demana eines als veïns per als horts d'en Soler

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols demana eines de construcció i de jardineria en préstec als veïns. També demana tendes i d'altres materials. La finalitat de la petició és deixar els instruments als participants als camps de treball per a la recuperació dels horts d'en Soler.

Com l'any passat, preveuen que gent d'arreu del món arribi a Sant Feliu per fer fer circuits d'aigua i murs de pedra seca amb la intenció de convertir els horts en una zona agradable i productiva. Els horts van ser creats fa anys per tal d'ajudar en les economies dels veïns en les males èpoques.