Ensurts per focs a Llagostera i Peralada

Ahir va ser un dia mogut pels Bombers. Durant les primeres hores de la tarda va haver-hi dos ensurts en forma d'incendis de vegetació. A Llagostera es van cremar uns 2.500 metres quadrats de vegetació a la zona de Sant Grau, al massís de l'Ardenya - Cadiretes, a tocar la GIV-6821. Una carretera que va haver de tallar-se des de quarts de dues i durant una bona estona, fet que segons el Servei Català de Trànsit (SCT) va provocar un quilòmetre de cues.

Aquesta via uneix Tossa de Mar amb Llagostera i fins cap a les tres de la tarda, els Bombers que s'hi van desplaçar amb mitjans aeris i dotacions terrestres, no van donar l'incendi de vegetació per estabilitzat. En l'extinció del foc també hi van treballar membres de les ADF. Pels volts de les quatre, segons fonts del cos d'emergències, ja començaven a retirar-se efectius.

Els Agents Rurals que van perimetrar l'incendi van informar d'uns 2.500 metres quadrats cremats i investiguen les causes del succés.

En paral·lel, els Bombers també van haver de treballar en un altre incendi a la zona de Peralada. En concret, van cremar uns 3.200 metres quadrats a prop de la carretera que va de Peralada a Mollet de Peralada. L'incendi va tenir lloc a tocar la GIV-6021a la zona coneguda com el Mas Mir. En cap dels incendis es van haver de lamentar ferits.