Quatre morts en deu dies a les carreteres gironines en un juny negre

Aquest mes de juny està sent negre a la xarxa viària gironina. En només deu dies han perdut la vida quatre persones com a conseqüència d'accidents de trànsit. Es tracta d'una xifra alta i els sinistres viaris gairebé han estat consecutius en el temps.

L'any passat en tot el mes de juny van morir també quatre persones com a resultat d'un sinistre viari fatal. Enguany, a una setmana per acabar el mes, ja s'ha igualat aquesta xifra. Cal dir però que els quatre morts de l'any passat no van ser només en vies interurbanes com ha passat aquest 2018.

L'accident de trànsit més recent va succeir dijous quan un veí de Berga de 53 anys va morir mentre circulava per la Cerdanya gironina. En concret, mentre conduïa un cotxe va perdre la vida després d'un xoc frontal amb un camió a l'N-260 al seu pas per Isòvol.

Aquest succés va produir-se sis dies després que una dona perdés la vida en un accident de trànsit a Torroella de Fluvià, el passat diumenge. En aquest cas, l'accident mortal va ser un xoc frontal entre dos turismes a la C-31 i hi va perdre la vida una veïna de Cabanes, de 72 anys. Dues persones més van quedar ferides, una en estat greu, i l'altra en menys greu.

El tràgic fet de l'Alt Empordà va tenir lloc un dia després que hi hagués una altra mort en una carretera gironina. En aquest cas a la comarca de la Selva, una motorista va perdre la vida a la GI-682 a Blanes en una col·lisió frontal amb una furgoneta.

El quart fet es remunta al 14 de juny a l'N-II al seu pas per Fornells de la Selva. El sinistre viari va ser espectacular ja que van xocar dos turismes i un camió formigonera que va acabar incendiant-se i va quedar del tot cremat. Va morir la conductora d'un dels turismes.

Des d'inicis d'any fins el 23 de juny, han mort divuit persones en accidents de trànsit a les comarques gironines en tot tipus de vies, ja sigui urbanes, interurbanes o camins forestals. Si es compara amb el mateix període de l'any passat, el nombre de baixes és similar, ja que el 2017 entre el gener i el 23 de juny, havien perdut la vida disset persones.



Cinc ferits a l'AP-7 a Maçanet

Pel que fa al dia d'ahir, d'operació sortida de Sant Joan, cal destacar un accident de trànsit que va produir-se a l'autopista AP-7 al seu pas per Maçanet de la Selva. Cinc persones van resultar ferides, de caràcter lleu, després que es produís un xoc múltiple a l'altura del quilòmetre 85 en sentit Girona. Es van activar els serveis d'emergències, fins i tot un helicòpter medicalitzat, però finalment els ferits van ser de caràcter lleu. Aquest sinistre va generar cues que van superar els sis quilòmetres de longitud, des de prop de les onze del matí, i van durar més de tres hores.