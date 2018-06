Santa Pau ultima l'ampliació de la xarxa municipal d'aigua

L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys, en el darrer ple, va informar de la finalització de les obres per a la portada d'aigua potable fins al veïnat del Corb. Es tracta de cinc masies situades entre el bosc de la Fageda i el terme municipal de les Preses. En el ple, Companys va explicar que les masies tenien aigua però dins un context de precarietat. En canvi ara estan dins de la xarxa municipal d'aigua potable.

Amb l'obra acabada, l'alcalde va dir que només falta registrar el dret d'aqüeducte i anar al registre de la propietat a afegir la servitud d'aqüeducte.

Companys va afegir que la portada d'aigua fins al veïnat del Corb també ha servit per encarar la portada d'aigua al veïnat de Pujolars. Va exposar: «Estem treballant en els temes de la documentació i els terrenys». Va exposar que la voluntat de l'Ajuntament és fer la connexió abans de l'inici de les rigorositats de l'estiu.

Va assenyalar que acabada la portada d'aigua a Pujolars, començaran els treballs per fer arribar la xarxa a can Font. «Perquè d'alguna manera Pujolars té aigua i can Font no», va dir. De moment, els veïns de Pujolars s'abasteixen de l'aigua dels pous, cosa que els comporta problemes en temps de sequera. La solució és empalmar a sota la Coromina (xarxa provinent de can Falguera).

A can Font hi arriba la xarxa d'aigua, però d'una forma precària. El problema de can Font és que hi ha cases per sobre del nivell del dipòsit de can Baltasar. El decalatge els comporta problemes de pressions. La idea és derivar una canonada del coll d'en Colls i solucionar el problema.

El projecte de la portada d'aigua als veïnats de Pujolars i can Font està valorat en 79.000 euros.