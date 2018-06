Una menor denuncia una agressió sexual a Palamós

Una jove menor va interposar una denúncia per agressió sexual a Palamós durant la nit de la revetlla de Sant Joan. L'agressió hauria tingut lloc mentre aquesta es trobava a la platja del municipi, tot i que encara es desconeixen els detalls del succés. En total, es van posar quatre denúncies per agressió sexual a Catalunya, segons va anunciar ahir el conseller d'Interior Miquel Buch durant la roda de premsa de balanç del dispositiu de seguretat activat durant la revetlla.

Les tres denúncies restants es van posar a la ciutat de Barcelona, una de les quals respon a una temptativa d'agressió sexual al barri de Sants. La segona és per abús al barri de l'Eixample i la tercera per una agressió sexual d'un home a un altre home en una platja de Ciutat Vella. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per tal d'aclarir els fets i d'identificar els agressors.

Buch va subratllar que, arran del cas de La Manada, la societat va entenent que «un no és un no» i que «en cap cas es pot normalitzar cap tipus d'agressió sexual». «El que abans s'interpretava com un 'passar-se de la ratlla', ara és un fet denunciable que genera un rebuig generalitzat», va ressaltar el conseller.

Paral·lelament, el conseller va indicar que durant la revetlla els Mossos van detenir a tot Catalunya deu persones -tres menys que l'any passat- per incidents que hi van haver amb motiu d'aquesta festivitat, a causa de baralles i agressions.

El conseller va agrair el comportament de la ciutadania durant la revetlla, ja que, segons va destacar, no es van haver de lamentar «greus incidents» i hi va haver en general un «comportament cívic».