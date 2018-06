Una vintena de gironins han rebut assistència mèdica per ferides

La Selva i el Baix Empordà van ser les comarques més afectades de la provincia de Girona. Així ho reflexen les trucades al 112 i als Bombers, des de principis de la nit fins les vuit del matí d'ahir diumenge. La Selva va emetre 125 trucades (3,06%) i el Baix Empordà, 111 (2,72%).

Les localizacions més afectades se situen al Barcelonès (1.511 trucades). Respecte la tipologia, els incidents que més destaquen són els incendis de contenidors i molèsties a la via pública. Aquest any el Telèfon d'Emergències 112 ha rebut un 21% menys de trucades que la revetlla del 2017, que es va tancar amb 5.206 trucades rebudes. L'operació sortida de Sant Joan, segons el balanç del Servei Català de Trànsit, va ser tranquil·la a la majoria de vies. No obstant, entre el dissabte al vespre i ahir al matí, la C-65 va ser tallada a Cassà de la Selva en tots dos sentits, per un accident amb una persona ferida greu i dues persones més ferides lleus. La majoria de problemes de trànsit es van concentrar durant la tarda de divendres, sobretot a les vies de l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, el 98,2% dels 515.000 vehicles previstos per a l'operació sortida, provenien d'aquesta zona.

Un total de 320 persones han rebut assistència mèdica durant la revetlla de Sant Joan a Catalunya, de les quals s'han registrat 163 cremades lleus (principal tipus de lesió) 19, han patit cremades greus; 74, traumatismes o amputacions i 64, lesions oculars.

A Girona,19 persones han rebut assistència mèdica, del total de 320. Entre tots els atesos, hi havia 97 menors d'11 anys i 51 d'entre 11 i 17 anys. Significatiu ha sigut l'augment del 56,45% del nombre de menors d'11 anys ferits durant la revetlla de Sant Joan (97 aquest 2018, en contra dels 62 de l'any passat), mentre que els ferits d'entre 11 i 17 anys han davallat lleugerament (51 aquest 2018 i 62 l'any passat).

Durant la nit, concretament i a tot Catalunya, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 252 persones per patologies relacionades amb la revetlla; 120 d'elles per intoxicacions, 51 per agressions, 45 per accidents de trànsit, 32 per cremades, 2 per afectacions oculars i 2 per amputacions. De les 120 intoxicacions, 65 van ser a l'àrea metropolitana de Barcelona, 19 a Barcelona ciutat, 7 a la demarcació de Tarragona, 22 a Girona, 4 a la Catalunya Central i 2 a Lleida.

Quant a les 51 agressions, es distribueixen d'aquesta manera: 22 a l'àrea metropolitana de Barcelona, 14 a la ciutat de Barcelona, 6 a Tarragona, 7 a Girona, 1 a les Terres de l'Ebre i 1 a Lleida. El conseller Buch va afirmar en la roda de premsa que s'estaven investigant les causes.