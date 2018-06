La Caixa dona suport a dos projectes de la Fundació MAP

L'Obra Social la Caixa donarà suport a dues iniciatives de la Fundació MAP, dedicada a les persones amb discapacitat, malatia mental o amb risc d'exclusió del Ripollès. La primera es centra en el foment de l'oci inclusiu, mentre que la segona serà la celebració del mig segle d'història de l'entitat de Ripoll.

Per una banda, recolzarà el projecte «Tria la teva aventura d'oci», presentat a la convocatòria Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia 2018 del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials. L'objectiu és impulsar un oci lliure i inclusiu per a les persones amb discapacitat i malaltia mental a través d'activitats escollides per la pròpia persona en funció dels seus interessos i amb els suports que facin falta per desenvolupar-se en entorns comunitaris. L'Obra Social la Caixa hi aportarà 18.000 euros.

D'altra banda, es donarà suport a la iniciativa «50 anys construint futur per les persones i pel territori» per commemorar els 50 anys de serveis a les persones amb discapacitat a la comarca del Ripollès, amb una aportació de 21.000 euros, uns diners que es destinaran a finançar les accions programades, com poden ser la realització d'una exposició, la publicació d'un llibre o l'organització d'un festival solidari i d'unes jornades econòmiques i socials per informar i difondre, sensibilitzar, fomentar la participació, testimoniar la història i retre homenatge a les persones, entitats i institucions que l'han fet possible.

Avui s'ha formalitzat la signatura dels convenis de col·laboració en una trobada entre el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana; el director de Banca Institucions de CaixaBank a Girona, Carles Juanola; la directora de l'Àrea de Negoci Garrotxa Ripollès, Montse Benítez; el vicepresident del patronat de la Fundació MAP, Josep Maria Farrés, i la directora gerent, Hermínia Ordeig.