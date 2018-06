Confirmen un nou tractament per a pacients que han patit un ictus mentre dormien

Investigadors de l'IDIBGI han liderat un estudi que ha permès confirmar una nova estratègia de tractament per a pacients que han patit un ictus mentre dormien. L'estudi, anomenat WAKE UP, es va iniciar l'any 2013 i determina a través d'una ressonància magnètica el temps transcorregut i valora si els afectats són aptes per a rebre la medicació que habitualment se'ls administra. El temps que passa entre l'aparició dels primers símptomes i l'administració del tractament és molt important perquè quan més ràpid es tracta més possibilitats de recuperació hi ha. En molts casos, s'aplica un tractament trombolític eficaç però que només pot administrar-se en pacient amb un temps d'aparició dels símptomes inferior a les quatre hores i mitja. Fins ara, als pacients que l'havien patit mentre dormien no se'ls aplicava el tractament. Els resultats de la investigació, que es va presentar a l'European Stroke Organisation Conference, han estat publicats recentment a la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine.

Prop de dos milions d'europeus pateixen un ictus anualment i una de cada sis persones el patirà al llarg de la seva vida. Es tracta de la primera causa de discapacitat i de la segona causa de mort al món occidental. El temps transcorregut entre l'aparició dels primers símptomes i l'administració del tractament és de vital importància, ja que les possibilitats de recuperació augmenten. En molts casos, s'aplica un tractament trombolític eficaç però que només pot donar-se a pacients amb un temps d'aparició dels símptomes informes a les quatre hores i mitja.

Aquesta situació es complica quan el pacient afectat es desperta amb els símptomes d'haver patit un infart cerebral mentre dormia. Fins ara no hi havia manera de conèixer el temps transcorregut i no se li aplicava el tractament. L'estudi, que es va iniciar l'any 2013, ha permès establir un nou protocol d'actuació que amplia el tractament en despertar-se els pacients o per a aquells que l'han patit i que el moment en el qual es va iniciar es desconeix. A través d'una ressonància magnètica es determina el temps transcorregut i es valora si el pacient es apte o no per rebre el tractament.

Els resultats de l'estudi, que es va presentar a l'European Stroke Organisation Conference, han estat publicats recentment a la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine. Hi ha col·laborat investigadors del Grup de Recerca en Imatge Mèdica del Departament de Radiologia-IDI (Institut de Diagnòstic per la Imatge), encapçalats per Salvador Pedraza, i investigadors de la Unitat de l'Ictus del Servei de Neurologia del Trueta, liderats per Joaquín Serena. L'equip és membre de l'IDIBGI.

Pedraza assegura que es tracta d'un "avenç important" perquè un de cada quatre ictus té un inici desconegut i, d'aquesta manera, els pacients podran beneficiar-se de la nova tècnica.

L'estudi ha estat finançat per la Comissió Europea dins el VII Programa Marc de R+D i hi han participat 54 centres de set països europeus liderats a l'Estat per l'hospital Trueta de Girona, amb la participació activa de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona.



El Trueta, pioner en el tractament d'aquests infarts

El Trueta és el centre de referència en tractaments d'infarts cerebrals a Girona i el primer a posar en marxa una unitat d'ictus a l'Estat espanyol l'any 1997. El 2002 també es va implantar el Codi ictus, un protocol especial que mobilitza els professionals sanitaris davant la comunicació d'un infart cerebral i que ha permès augmentar el nombre de pacients que aconsegueixen tornar a ser independents després de l'episodi.

L'IDIBGI, per la seva banda, es va crear l'any 2005 amb la finalitat de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la recerca biomèdica en l'àmbit de les comarques de Girona.