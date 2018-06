La CUP critica la poca difusió del procés participatiu del POUM a Banyoles

La CUP de Banyoles ha qüestionat el procés participatiu pel Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) organitzat per l´equip de govern municipal, perquè considera que no l´ha convocat per voluntat pròpia sinó «per la insistència d´alguns grups de l´oposició».

La Candidatura d´Unitat Popular atribueix la poca assistència a les tres sessions programades, a cadascuna de les quals hi ha acudit una vintena de persones, perquè l´Ajuntament en va fer poca difusió «i de baixa qualitat».



Trobades obertes

D´altra banda, aquest dimecres 27 de juny, la CUP comença un cicle de tres trobades obertes per debatre sobre un nou model de ciutat per Banyoles. El seu propòsit és fer una anàlisi de la situació municipal i començar a dissenyar propostes per construir una ciutat «que posi les persones i el seu benestar al centre de la vida política, econòmica, social i cultural». Totes les sessions s´han programat per a dos quarts de 8 del vespre; la primera es farà al Casal Cívic; la segona, l´11 de juliol, al Centre Cívic; i la darrera, el 25 de juliol, a l´Espai Jove Cal Drac.