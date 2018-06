La Generalitat multa el Casal Independentista del Pla de l'Estany amb 7.002 euros

El Casal Popular Independentista del Pla de l´Estany impulsarà una campanya per evitar pagar una multa de 7.002 euros, que el Servei Territorial del Joc i Espectacles de la Generalitat els ha imposat per organitzar activitats no autoritzades al seu local de Banyoles.

Els fets es remunten al maig i el juny de 2017, durant la celebració del quart aniversari d´Arran –que va programar una xerrada i un petit concert, tal com van apuntar ahir– i del Festival Troba´m, organitzat per l´associació Tenim Poca Feina en conveni amb l´Ajuntament de Banyoles, que la pluja va obligar a fer una de les seves activitats al local del Casal.

El regidor responsable de la Policia Local, Lluís Costabella, va informar que els agents van obrir tres actes: per organitzar el concert i vendre begudes, «per fer activitats no permeses i no voler-se identificar». El regidor es va assabentar de la sanció pel mateix Casal Popular Independestista, al qual «l´Ajuntament ofereix col·laboració, però la sanció els pertoca». Costabella va incidir en què la multa l´ha imposada la Generalitat i no el consistori, i que els agents van anar al local després de rebre queixes de veïns pel soroll.



Multa «desproporcionada i aleatòria»



El Casal considera que els atestats policials «són un despropòsit, perquè contenen errors i imprecisions», i que la multa és «desproporcionada i aleatòria». En una reunió a la qual conviden entitats i veïns de la comarca, el Casal Popular Independentista decidirà aquest dijous 28 de juny les accions de la campanya per fer pressió i aturar la sanció. La trobada es farà al local de l'entitat a dos quarts de 9 del vespre.

Des del Casal afirmen que la multa, «a més d´afectar greument l´activitat i viabilitat del Casal, és un càstig per a totes les entitats i l´independentisme de la comarca, que sempre han trobat al Casal un espai on poder reunir-se i muntar activitats, a manca d´espais municipals adequats a les necessitats de les nombroses entitats del Pla de l´Estany».