Girona i Figueres, entre les ciutats amb més testaments vitals per habitant

Girona i Figueres se situen entre els municipis catalans amb més proporció de testaments vitals per habitant. La capital gironina és el cinquè municipi de Catalunya de més de 40.000 habitants que acumula més documents de voluntats anticipades, amb 12,71 testaments vitals per cada miler d'habitants, en una llista que encapçala Barcelona, segons dades del Departament de Salut, en el seu informe anual sobre aquesta qüestió. Per la seva banda, Figueres és la setena ciutat amb més documents a Catalunya, amb 11 per cada 1.000 persones.

Segons les dades de la conselleria, a 31 de desembre del 2017, la capital catalana encapçala el rànquing, amb 17,42 documents de voluntats anticipades per cada 1.000 conciutadans, seguida de Manresa (14,76), Vic (13,45) i Sant Cugat del Vallès (12,76).

Per darrere de Girona -que ha pujat dels 11,30 del 2016 a 12,71- aniria Esplugues de Llobregat, amb 11,45 documents, i a continuació la capital alt-empordanesa, que en té 11, pels 9,9 que tenia un any enrere.

Les altres dues capitals catalanes queden lluny d'aquestes dades: a Lleida hi ha 7,54 documents per cada 1.000 habitants i a Tarragona, 8,23.

A la llista de l'informe de Salut també hi apareix Lloret de Mar, on de cada miler d'habitants, 3,94 han formalitzat la seva voluntat al registre a Catalunya, dipositant-hi un document que recull qüestions com com quin tractament mèdic es vol rebre al final de la vida o què es rebutja en aquelles situacions en què l'interessat no pot expressar el seu parer.

Segons les dades de la conselleria de Salut, des de la posada en marxa del registre el juny del 2002 fins a finals del 2017, s'hi han dipositat 84.139 documents de voluntats anticipades, dels quals 7.330 corresponen a modificacions de documents anteriors; 156 s'han deixat sense efecte i 406 s'han traspassat a una altra comunitat autònoma.

En total, actualment hi ha prop de 67.270 documents vigents, ja que consta que han mort 8.974 persones amb testaments vitals inclosos al registre.

Del total de documents dipositats, gairebé el 78% són de persones residents a la província de Barcelona, i un 9,65% a ciutadans de les comarques gironines, és a dir, que prop de 8.000 habitants de la demarcació han fet aquest pas.

El 8,27% són documents de persones que tenien la seva residència fixada a la demarcació de Barcelona i el 3,89%, a la zona de Lleida.

Pel que fa al perfil, el 63% de les persones que han registrat la seva planificació de l'atenció al final de la vida són dones i, encara que són majoritàriament gent gran, el 35% de les dones i el 37% dels homes tenen menys de 60 anys.



Uns 9.000 documents el 2017

L'informe de Salut indica que l'any passat es van registrar 9.251 documents a Catalunya, l'11% del total inclós fins ara al registre. Així, s'han registrat uns 25 documents al dia, augmentant lleugerament la tendència que se seguia des del 2007. «Per a determinats sectors de la ciutadania, la realització del document de voluntats anticipades ha deixat de ser un fet tan excepcional».

Per formalitzar el document, abans d'entregar-lo al metge de capçalera per incorporar-lo a la història clínica, cal signar-lo davant de tres testimonis o d'un notari i llavors s'afegeix a la història clínica del pacient.

Prop del 67% dels documents de voluntats anticipades formalitzats a les comarques de Girona s'han fet davant de notari, pel 33% que han donat validesa al text davant de tres testimonis.

Els gironins són els que més trien l'opció del notari, que també és més escollida pels barcelonins i en menor mesura per les persones de Tarragona i Lleida.