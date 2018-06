Identifiquen una nova espècie de peix invasor al pantà de Darnius

Un nou peix de procedència exòtica ha aparegut a l'embassament de Darnius-Boadella. Així ho han confirmat fa uns dies els mostrejos realitzats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a través de l'empresa Gesna Estudis Ambientals, a partir dels quals s'ha confirmat la primera cita d'aquesta espècie invasora. És també el primer cop que es localitza en tot l'àmbit català i, de fet, fins aquesta setmana passada, tampoc s'havien trobat exemplars a cap punt de la península Ibèrica.

Més conegut com «Asp» ( Leuciscus aspius), aquest tipus de peix viu generalment en hàbitats d'aigua dolça. Normalment fa entre 10 i 80 centímetres de llarg i pot arribar als 12 quilograms de pes. Majoritàriament es troba en rius, però un pantà també pot esdevenir un escenari favorable per a la seva proliferació. És, doncs, precisament per aquest motiu que el descobriment posa en evidència el risc que suposa la introducció d'una espècie forana per a la biodiversitat autòctona.

Des de l'ACA s'ha alertat que la presència d'exemplars exòtics podria suposar una amenaça per a les espècies autòctones i que és necessari fer pedagogia per evitar que s'estengui i arribi als rius de la zona. De moment, l'espècie va ser capturada únicament a l'embassament de Darnius-Boadella, on sembla que podria haver-s'hi establert.



En alerta permanent

Les espècies invasores exòtiques són totes aquelles que inicialment no es trobaven al nostre país. Originàriament provenien d'altres zones, però en arribar al territori s'ha pogut veure que tenen una capacitat de colonització especialment rellevant, de manera que no queden restringides únicament a on han aparegut al primer moment, sinó que poden estendre's i generar noves poblacions pel seu compte.

En el cas de les comarques gironines l'alerta és especialment elevada, principalment gràcies a tres factors diferents: un clima suau, que afavoreix l'establiment d'espècies d'origen tropical i subtropical; un paisatge humanitzat, que multiplica les oportunitats d'introducció d'espècies exòtiques al medi; i una elevada diversitat d'hàbitats, que afavoreix l'establiment de moltes espècies.

De fet, aquesta és la segona espècie nova que es troba aquest mes de juny. A principis de mes, s'alertava de la presència d'una bavosa de mar originària de Sud-àfrica que es localitzava per primera vegada a Sant Feliu de Guíxols, amb la possibilitat d'afectar l'ecosistema de la zona.