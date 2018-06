Olot enviarà SMS per a les visites a consultes externes i a diagnòstic per la imatge

L'hospital d'Olot, a partir dijous, avisarà als usuaris de les citacions a consultes externes i diagnòstic per la imatge mitjançant un SMS. Des del mes d'abril, els usuaris ja reben un missatge telefònic per a recordar-los les hores de visita i proves cinc dies abans, i a partir d'ara es comunicarà també via SMS les visites i les preparacions de proves tant a consultes externes com a diagnòstic per la imatge.

D'aquesta manera, l'usuari rebrà dos missatges: el primer amb el dia i l'hora de la citació i el segon cinc dies abans de la prova o visita com a recordatori. En cas que la citació sigui per fer-se una prova diagnòstica com pot ser una ecografia o una prova d'esforç també s'hi adjuntaran les recomanacions i pautes a seguir per venir correctament preparat.

Progressivament, es preveu que aquests missatges de text vagin substituint les citacions en paper que actualment s'envien per correu postal.

Des de l'hospital recorden que és molt important disposar de les dades actualitzades per poder fer el correcte enviament dels missatges. Si els usuaris no volen rebre aquests recordatoris via SMS o comprovar si les dades que té el centre són correctes poden adreçar-se a qualsevol de les recepcions de l'hospital, enviar un correu electrònic a consultesexternes@hospiolot.cat o trucar al 972 27 5200.