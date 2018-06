Primera reunió, divendres passat, del Grup Impulsor per contribuir al Pla Estratègic del Gironès, en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i d'ocupació a la comarca. El Consell i l'empresa UTRANS treballen perquè els ajuntaments aportin experiències per marcar el camí a seguir i avaluar el seguiment de pla. Toni Vidal, conseller comarcal de Promoció Econòmica, defensa que «posem les bases per tal de permetre un desenvolupament competitiu de la nostra comarca».