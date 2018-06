La Sardana per la Llibertat arriba als 6.000 inscrits

La Sardana per la Llibertat que es farà aquest dissabte 30 de juny a les vuit del vespre a Banyoles ja ha arribat als 6.000 inscrits necessaris per envoltar tot l'estany. Una vegada assolida aquesta fita, des del CDR i l'ANC del Pla de l'Estany i el Foment de la Sardana de Banyoles –que són els organitzadors de l'acte– han decidit mantenir les inscripcions obertes a la pàgina web per si algú més es vol afegir a la ballada massiva. Un dels membres de la organització Marc Grabuleda ha assegurat que estan "molt contents de com han anat avançant les inscripcions". En paral·lel, des de l'organització també demanen voluntaris per donar suport tècnic a l'esdeveniment i poder coordinar el gran nombre de persones que hi haurà.

La Sardana per la Llibertat es dividirà en 25 trams repartits al voltant de l'estany de Banyoles i des de l'organització recorden que "per assolir el repte" és "molt important que cada persona estigui al tram on s'ha inscrit". Amb això es vol evitar que es produeixin grans aglomeracions en determinats punts de la rotllana o que no es pugui arribar a tancar perquè n'hi ha d'altres amb poca gent.

Per tal de poder estar a punt a les vuit del vespre, demanen que la gent es dirigeixi cap al seu tram a partir de les set i que es desplaci a peu o en bicicleta, en la mesura del possible. A nivell de trànsit, es tallarà la circulació de la carretera de circumval·lació de l'estany entre les set i les nou. A la C-150a també hi haurà un carril tallat i només es podrà circular en direcció a Serinyà, ja que l'altre carril es destinarà a aparcament per a tota aquella gent que vingui de fora de Banyoles.

També s'ha habilitat un aparcament d'autobusos per a les colles que venen juntes i s'han instal·lat tres baixadors en diferents punts per tal que els balladors no hagin de fer tota la volta per arribar al seu tram, tot i que hauran de fer-ho abans no es talli el trànsit a partir de les set.

Durant l'acte, es ballaran dos temes. El primer es diu Vent d'octubre i l'ha composat per Paco Viciana amb la lletra de J.N. Santaeulàlia. Aquesta sardana ha estat creada expressament per a la ballada massiva que es farà aquest dissabte. Després es ballarà Somni, de Manel Sederra i Puigferrer i al final es llegirà un manifest a favor de la llibertat.

Per tal de poder seguir de forma coordinada les sardanes, Ràdio Banyoles (107.3 FM) emetrà en directe els dos temes en directe. Per això demanen que tots els balladors portin un transistor i puguin seguir el ritme a través de la seva ràdio. En aquest sentit, alerten que no es faci servir el mòbil, ja que el retard en rebre la senyal és més gran que no pas la freqüència d'ones i comportaria la descoordinació en el pas.



Inscripcions de voluntaris

La organització també manté obertes les inscripcions per a tota aquella gent que vulgui ajudar tècnicament i logísticament a fer possible la Sardana per la Llibertat. Els interessats podran fer-ho a l'Oficina de Turisme i al bar La Patagònia de Banyoles. L'únic requisit és que les persones siguin majors d'edat.



El color groc encerclarà l'estany

Des de l'organització també demanen als assistents que vesteixin de groc per tal que es pugui veure des d'una vista aèria com l'estany de Banyoles queda encerclat per aquest color. Els organitzadors ha posat a la venda una gorra groga que es pot comprar a diferents punts de la comarca i també a Barcelona, Girona Olot i Figueres. També es podrà adquirir dissabte durant l'acte.

A banda, alguns dels bars i restaurants de la comarca han decidit sumar-se en el projecte i durant tot el cap de setmana oferiran menús grocs que serviran en plats del mateix color. També s'ha organitzat un concurs per engalanar els balcons del Pla de l'Estany.

Un jurat seleccionarà les millors fotografies que dividirà en tres categories: millor finestra, millor balcó i millor jardí. De tots els seleccionats visitaran les instal·lacions i finalment el dissabte 7 de juliol es publicarà el nom dels guanyadors que, entre d'altres, seran àpats als restaurants Can Xabanet, La Fonda i Les Estunes.