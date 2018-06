La sobrecàrrega de treball: principal factor de risc psicosocial en jutges i magistrats

La càrrega de treball és el principal factor de risc psico-social –vinculat als conceptes d'estrès o fatiga– de jutges i magistrats, segons els resultats del primer informe d'avaluació de riscos psicosocials de la carrera judicial, l'elaboració del qual va ser encarregada pel Consell General del Poder Judicial en desenvolupament del Pla de Prevenció de Riscos.

L'informe, presentat a la Comissió Permanent, s'ha realitzat a partir dels qüestionaris emplenats per 2.478 jutges i magistrats –el 47,8% de la carrera– i de 78 entrevistes personals. Segons els resultats obtinguts, el 84% dels membres de la carrera judicial se situen a la zona de risc «molt elevat» pel que fa a càrrega de treball –definida com «el nivell de demanda de treball a la qual el jutge o magistrat ha de fer front»–, tot i que els resultats varien quan es tenen en compte les variables de gènere, antiguitat i destinació.

Així, mentre el percentatge d'homes que se situen en el nivell de risc «molt elevat» és del 80%, el de dones ascendeix al 87%. Aquest factor de risc és així mateix més assenyalat pels jutges amb entre 3 i 10 anys d'antiguitat –86 % a la zona de risc «molt elevat»– que pels que van ingressar a la Carrera fa més de 25 anys (76%).

Per òrgans judicials, la càrrega de treball com a factor de risc «molt elevat» arriba al 88% entre els jutges i magistrats destinats en jutjats unipersonals; mentre que entre els d'òrgans col·legiats el percentatge és del 69%. Entre els òrgans unipersonals, a més, la puntuació més negativa és per als jutjats mercantils (94%) i la més positiva, per als registres civils exclusius (40%) i els jutjats de menors (45%).

L'informe dedica també un apartat a la conciliació de la feina amb la família entre els membres de la carrera judicial, que posa de manifest que les mesures relacionades amb la conciliació de la vida personal i laboral són sol·licitades en major percentatge per dones. Així, a la pregunta sobre si tenien cura directa de fills menors d'edat, van respondre afirmativament l'1,02% dels homes davant el 5,77% de les dones; mentre que quan es preguntava per la cura en exclusiva d'altres persones que no poden valer-se per si mateixes els percentatges van ser del 0,94% (homes) i del 2,95% (dones).



Protestes a Girona

Les sobrecàrregues de treball són precisament un dels motius que han portat jutges i magistrats a sortir al carrer en més d'una ocasió en els darrers mesos. En la darrera de les vagues convocades –secundada també a Girona– les associacions de jutges manifestaven que el Consell General del Poder Judicial «havia fet cas omís a la proposta sobre nomenaments judicials, d'acord amb criteris de mèrit, capacitat, igualtat de gènere i transparència» i que continuava «sense complir amb la seva obligació legal de fixar les càrregues de treball, com li recordava la recent sentència de la Sala del Social de l'Audiència Nacional». Els fiscals, per la seva banda, reclamaven la derogació del sistema de terminis màxims d'instrucció, la paralització de la implantació de la justícia digital, la fixació de les càrregues de treball o la independència del ministeri fiscal i la seva autonomia pressupostària.