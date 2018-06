La subdelegació recupera un representant nascut a Girona

L'elecció del garrotxí Albert Bramon com a nou subdelegat del Govern espanyol a Girona suposarà que un gironí torni a ocupar el càrrec set anys després. En total, i comptant Bramon, només 5 dels 20 governadors civils i subdelegats han estat gironins.

En els últims anys de govern del PP hi ha hagut dos subdelegats barcelonins. Fins ara hi havia Juan Manuel Sánchez-Bustamante, llicenciat en Dret a la UB i funcionari de l'Estat del cos superior de lletrats de l'administració de la Seguretat Social, on havia exercit a l'assessoria jurídica tant de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de Barcelona com de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Barcelona, on també va ocupar el càrrec de sotsdirector.

Sánchez-Bustamante era subdelegat de l'Estat a Girona des del juliol de 2013, càrrec que havia estat vacant durant 4 mesos després que l'anterior subdelegat, Carles Jaume, barceloní, fos designat membre del Consell de Garanties Estatutàries. Jaume, llicenciat en Dret per la UB, era membre del Cos Superior de l'Administració General de la Generalitat.

En l'època recent, cal remuntar-se a l'anterior govern socialista de Zapatero per trobar el darrer subdelegat gironí: Francesc Francisco-Busquets, que va ocupar el càrrec entre els anys 2004 i 2012. Actualment, amb 72 anys, està jubilat. Abans d'ell, Rober Brell (PP) també havia ostentat el càrrec com a gironí (del 1996 al 2004).