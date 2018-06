Tretze persones transsexuals s'han canviat el nom a la targeta sanitària a Girona

Girona té el 21% dels 43 punts de la Xarxa del Servei d'Atenció Integral (SAI) LGTBI de Catalunya, que el Departament d'Afers Socials, Treball i Famílies de la Generalitat va començar a desplegar el 2017 i on s'han atès consultes relacionades, sobretot, amb temes sociocomunitaris, sanitaris i educatius. El 2017, a tota la xarxa catalana es van atendre més de 400 consultes i incidències sobre aquestes i altres qüestions, vinculades a l'àmbit laboral, l'administració pública i la família. D'aquestes 400, les nou oficines gironines en van registrar 51.

Entre les peticions ateses també n'hi ha de persones transsexuals que volen canviar el nom a la targeta sanitària, un tràmit que a Girona van formalitzar 13 persones –segons va informar ahir el Departament d'Afers Socials–; al conjunt de Catalunya, el conseller Chakir el Homrani va concretar que més de 430 persones ja han posat el «nom sentit» a aquesta identificació.

A les comarques de Girona hi funciona un SAI LGTBI d'abast territorial a la seu del Departament d'Afers Socials de la Generalitat, així com cinc més d'àmbit comarcal i dos de locals. Els serveis comarcals cobreixen el Pla de l'Estany –amb seu a Banyoles–, l'Alt Empordà –ubicat a Figueres–, el Baix Empordà –a la Bisbal d'Empordà–, la Garrotxa –a Olot–, i la Cerdanya –a Puigcerdà–; mentre que els dos SAI locals es troben a Blanes i a Palafrugell.

Des de la Conselleria van remarcar que, a banda d'atendre queixes i consultes, a través de la xarxa de SAI LGTBI –impulsada pel Department en coordinació amb el món local– també s'ofereix informació i s'organitzen campanyes de difusió i de sensibilització arreu del territori.

El desplegament d'aquesta xarxa respon a la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Entre els seus objectius hi ha que la Generalitat i els organismes locals han de promoure les condicions perquè aquesta llei es faci efectiva i assegurar la cooperació entre les diferents administracions.



La primera xarxa d'Europa

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i la directora general d'Igualtat, Mireia Mata, van fer balanç del desplegament dels SAI LGTBI. El Homrani va destacar que «el desplegament de la xarxa de SAI, la primera a Europa d'aquestes característiques, és un exemple de l'aposta del Departament per gestionar la diversitat i una oportunitat immensa per construir una societat de tothom i per a tothom». En aquest sentit, El Homrani va assegurar que «en la lluita contra la discriminació de les persones LGBTI, la proximitat és clau», pel que va defensar la importància de «la capil·laritat d'aquesta xarxa en el territori». «Hem sumat i seguirem sumant esforços amb el món local per posar a l'abast del conjunt de la ciutadania un servei que ja s'ha consolidat com un referent en matèria LGBTI», va afegir. El conseller va refermar l'aposta del Departament per seguir desplegant la xarxa fins a arribar, com a mínim, a tenir un SAI a cada municipi de més de 20.000 habitants i tots els consells comarcals el 2020, superant així el centenar de serveis d'aquestes característiques.