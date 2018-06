El 10% dels veïns de Cassà voten en els pressupostos participatius

El 10% dels cassanencs han participat a la votació final dels pressupostos participatius. És a dir, han votat 863 persones d'un cens total de 8.640 format per totes les persones empadronades a Cassà que van complir els 16 anys abans del 5 de maig de 2018, informa l'Ajuntament, que precisa que 106 persones han emès el seu vot a través d'una butlleta dipositada a les urnes de tres equipaments municipals. La resta ho ha fet a través de la plataforma en línia. Millorar la il·luminació del camp de futbol ha estat l'opció que ha rebut més vots, concretament 404, els quals representen un 19,93% dels vots emesos en el procés participatiu. La realització d'aquest projecte té un cost de 50.000 euros. L'altra proposta que es podrà dur a terme serà la segona més votada que ha estat la millora del so del camp de futbol que té un cost de 10.000 euros.

El regidor d'Hisenda, Pau Presas, destaca la consolidació dels pressupostos participatius, una iniciativa iniciada el 2016, i afegeix que «el deu per cent de participació ens converteix entre els municipis de Catalunya que promouen pressupostos participatius i que obtenen un dels percentatges de participació més elevats». Presas considera que «un altre aspecte positiu ha estat la implicació de molts joves i entitats que han participat als tallers per prioritzar propostes».

El primer any en què es va implementar la plataforma per votar en línia va ser el 2017, quan hi va haver una participació de 657 persones, el 7.67% del cens.