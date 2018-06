ERC d'Olot critica el PSC per votar al Senat contra una esmena de la variant

El senador per Girona d'ERC, Jordi Martí, va denunciar ahir que el PSOE ha votat en contra d'una d'esmena dels republicans per tirar endavant la variant d'Olot. En un acte per explicar les iniciatives per desencallar el tram que depèn de l'Estat al pas per Olot, Martí va relatar que van presentar una esmena als comptes del PP per incloure 2.000.000 euros per fer l'estudi definitiu de traçat i execució del tram de la variant. «Sorprenentment els senadors del PSOE i del PSC van votar en contra», «seguirem fent pressió al nou ministre per desencallar una infraestructura clau» i que té un retard «no justificat i intolerable», va dir.

També la portaveu d'ERC a Olot, Anna Barnadas, va destacar que el PSC d'Olot, amb el PP al govern, va explicar que «presentarien una esmena» per la variant i ara, quan són al Govern, «a la primera de canvi voten en contra. Comencem amb molt mal peu».

Sobre el garrotxí Albert Bramon com a nou subdelegat de l'Estat, l'alcaldable d'ERC va lamentar que el PSC no escollís una persona de més consens i «no tan propera al pensament del PSOE». «Després de les càrregues de l'1-O, el senyor Bramon va declarar que algú havia de fer complir la llei i retornar l'ordre. De moment pel que fa a Olot i la Garrotxa, en comptes de bastir ponts de trobada i acord amb el PSC, s'està imposant la visió del PSOE», va dir. Amb tot, va desitjar «tota la sort» a Bramon i li va demanar que desencalli el tema de la variant.