Només 107 militants del PP de Girona inscrits per votar el successor de Rajoy

Només 107 militants del PP a Girona s'han inscrit per votar a les primàries convocades per al 5 de juliol (l'any 2012, quan la formació passava per un bon moment, tenia 1.100 afiliats i escaig a la província); la votació constituirà el primer pas per elegir el nou líder del partit, el substitut o substituta de Mariano Rajoy.

A Espanya, la xifra d'inscrits per votar en les primàries ascendeix a 66.384 persones (1.762 a Catalunya), el 7,6% del total de 869.535 afiliats de què diu disposar la formació. Una baixa participació que el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha situat en nivells equivalents als últims congressos autonòmics i que alimenta les opcions de la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, si es té en compte que els populars disposen de prop de 23.000 càrrecs a tot l'Estat designats per la direcció actual.

Els militants elegiran a les urnes el 5 de juliol els dos finalistes del procés per a la designació del relleu de Mariano Rajoy, però també els delegats que aniran al Congrés dels dies 20 i 21 de juliol, on prop de 3.000 representants de les agrupacions (més de 500 membres naturals com a càrrecs del partit) votaran el nou president del partit.

La inscripció de militants s'ha convertit en el cavall de batalla d'aquestes primàries on María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández i Elio Cabanes (la candidatura de José Luis Bayo va ser rebutjada perquè només havia presentat una quarantena d'avals vàlids, i no els 100 requerits) pugnen per assegurar la participació dels sectors que els poden ser més proclius. Darrere aquesta baixa participació, el fet que «el 90% dels afiliats del PP» no paga la quota, recorda De Cospedal.

Les xifres d'inscrits per províncies i illes segons la comissió organitzadora són les següents:

Andalusia | Almeria, 1.601; Còrdova, 884; Sevilla, 3.506; Huelva, 741; Jaén, 778; Màlaga, 2.093; Cadis, 1.409; i Granada, 1.107.

Aragó | Terol, 353; Osca, 575; i Saragossa, 1.178.

Balears | Mallorca, 2.040; Eivissa, 370; Menorca, 466; i Formentera, 23.

Canàries | Fuerteventura, 167; Gran Canària, 813; Lanzarote, 74; Tenerife, 871; La Palma, 78; Gomera, 44; i El Hierro, 34.

Castella la Manxa |Ciudad Real, 965; Conca, 806; Guadalajara, 423; Albacete, 707; i Toledo, 1.902.

Castella Lleó | Àvila, 591; Burgos, 798; León, 1.014; Palencia, 525; Salamanca, 889; Segòvia, 295; Soria, 413; Valladolid, 1.550; i Zamora, 616.

Catalunya | Barcelona, 1.238; Girona, 107; Girona, 107; Lleida, 184; i Tarragona, 233.

País Valencià | Alacant, 3.748; Castelló, 1.364; i València, 3.862.

Extremadura | Badajoz, 1.040, i Càceres, 844.

Galícia | La Corunya, 1.600; Lugo, 1.386; Orense, 518; i Pontevedra, 718.

País Basc | Àlaba, 224; Guipúscoa, 88, i Biscaia, 306.