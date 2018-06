Preocupació perquè un paràsit gairebé ha extingit les nacres a la Costa Brava

Preocupació perquè, en pocs mesos, un paràsit que afecta les nacres gairebé ha extingit les poblacions d'aquest mol·lusc al litoral de la Costa Brava. Un exemple palpable es troba a Sant Feliu de Guíxols. En aquest punt del litoral, els biòlegs de la Fundació Mar en tenien un centenar de censades i ara, durant una immersió, han comprovat que no en queda cap de viva.

«És alarmant, perquè la nacra és un mol·lusc endèmic del Mediterrani i ja se'l considerava amenaçat perquè viu lligat a les praderies de posidònia, que estan en regressió», va explicar el biòleg de l'entitat, Xavier Salvador. «Ara, però, aquest protozou les debilita i n'està provocant una gran mortaldat», va afegir.

Per intentar salvar-ne la població –al Delta de l'Ebre, els exemplars que hi ha perviuen més– tant l'Estat com la Generalitat estudien diferents iniciatives. La situació de les nacres exemplifica com la pesca intensiva, el turisme o el canvi climàtic poden passar factura als ecosistemes. Per això, des de la Fundació Mar, a través de les 19 estacions de seguiment que tenen repartides per Catalunya, analitzen la situació d'aquelles espècies –com algues invasores– que poden afectar la biodiversitat del fons marí.