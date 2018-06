Les ressonàncies ajuden a tractar l'ictus patit durant el son

Una combinació de dues sèries d'imatges de ressonància magnètica permet millorar el tractament dels pacients que han patit un ictus mentre dormien, ja que determina el temps transcorregut des del moment de l'infart cerebral, que és clau per a l'eficàcia de la teràpia. És la principal conclusió del projecte europeu Wake-Up Stroke, una iniciativa amb participació de set països i que a l'Estat està liderat per l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'equip d'investigadors gironí de l'estudi, que formen part de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) està integrat pel Grup de Recerca en Imatge Mèdica del Departament de Radiologia-Institut de Diagnòstic per la Imatge, liderats pel doctor Salvador Pedraza, i investigadors de la Unitat d'Ictus del servei de Neurologia del Trueta, encapçalats pel doctor Joaquín Serena.

L'ictus és la primera causa de discapacitat i la segona causa de mort al món occidental, i el temps que transcorre entre que apareixen els símptomes de l'infart i l'administrament del tractament és essencial per al pronòstic del pacient.

En molts casos s'aplica un tractament trombolític eficaç, però només es pot administrar abans que hagin passat 4 hores i mitja des de l'aparició dels símptomes.

La situació es complica quan el pacient ha patit l'ictus mentre dormia, perquè fins ara no se sabia el temps transcorregut i no se li aplicava el tractament. Aquest estudi internacional, iniciat l'any 2013, ha contrinuït a establir un nou protocol per als pacients que han patit l'ictus durant el son o dels que es desconeix quan s'ha iniciat.

A través d'una combinació de ressonàncies magnètiques es pot concretar el temps transcorregut des que han començat als símptomes, i per tant, valorar si l'afectat és apte per rebre el tractament trombolític.

Pedraza detalla que es combinen dues sèries d'imatges de ressonància magnètica. La primera, anomenada «difusió» (imatges ponderades per fusió), permet fer el diagnòstic, mentre que la segona, coneguda com a Flair, ajuda a determinar si el pacient està dins el marge de les 4 hores i mitja des de l'inici de l'ictius.

«A les imatges de la difusió apareixen de seguida els canvis produïts en el cervell després d'un accident cerebrovascular, mentre que al Flair són evidents després de diverses hores», assenyala wl responsable de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge a Girona.

Al seu torn, Serena assenyala que «es tracta d'un avenç important, ja que un de cada quatre ictus és d'inici desconegut, i així els pacients podran beneficiar-se de la nova tècnica».



Un centre referent

L'estudi ha estat finançat per la Comissió Europea dins el VI Programa Marc de R+D i hi han participat 54 centres de set països europeus. En el cas de l'Estat, el projecte el lidera el Trueta, amb la participació activa de l'hospital de Can Ruti de Badalona.

I és que el Trueta, que és l'hospital de referència per als infarts cerebrals a les comarques gironines, és un centre pioner en el tractament d'ictus, i de fet va ser el primer hospital de l'Estat a posar en marxa una unitat especialitzada el 1997.