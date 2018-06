La Sardana per la Llibertat de Banyoles assoleix els 6.000 participants

Els organitzadors de la Sardana de la Llibertat, que dissabte envoltarà l'Estany de Banyoles, han assolit els 6.000 participants que volien aconseguir però reobren la preinscripció, per tal que «el repte sigui el més gran possible».

El CDR i l'ANC del Pla de l'Estany són els promotors de la iniciativa, per a la que encara necessiten voluntaris. Des de l'organització, Marc Grabuleda, va explicar que «volem aconseguir que la Sardana per la Llibertat sigui el més gran possible i, per aquest motiu, hem decidit tornar a obrir les inscripcions als trams (al web www.sardanaperlallibertat.cat) perquè ningú en quedi fora i el màxim de persones possible pugui participar en aquest clam unànime per reclamar llibertat».

L'Estany s'ha dividit en 25 trams que, dissabte a les 8 del vespre, s'ompliran amb els milers de balladors adherits a la Sardana per la Llibertat. L'organització ha recordat la importància que cada persona estigui al tram on s'ha inscrit i ha demanat als assistents que, a partir de les 7 de la tarda, vagin ocupant el lloc que els pertoca i que intentin arribar-hi a peu o en bicicleta. La carretera de circumval·lació de l'Estany estarà tallada al trànsit de vehicles entre les 7 i les 9 del vespre, i a la carretera C-150a només es podrà circular en direcció a Serinyà.

Es ballaran dues sardanes, Vent d'octubre, que ha composat Paco Viciana amb lletra de J.N. Santaeulàlia, i Somni de Manel Saderra i Puigferrer. A l'acte es llegirà un manifest a favor de la llibertat.