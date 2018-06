el centre cívic barri vell-mercadal de girona va acollir dijous un concert organitzat per l'Associació Ictus Girona a càrrec de la Coral Taliqual, una formació garrotxina que està integrada per persones que han patit algun problema neurològic que els afecta la comunicació i el llenguatge i que utilitzen les cançons com a eina terapèutica. Durant l'acte també es va presentar la nova junta de l'Associació Ictus Girona, de suport a afectats d'ictus i als seus familiars.