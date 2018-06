Les dones més grans de 60 anys i de classe social baixa pateixen més d'insomni

El perfil majoritari de les persones diagnosticades d'insomni a Catalunya són dones, de més de 60 anys i de classes ocupacionals baixes, segons un estudi de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (Idiap Jordi Gol) que ha analitzat la prevalença de l'insomni, les patologies i els factors socials associats.

Per dur-lo a terme s'han estudiat les dades de 4.131.754 persones més grans de 18 anys incloses en el Sistema d'informació per al desenvolupament de la investigació en atenció primària (Sidiap), que conté dades del 80% de la població de Catalunya, aproximadament, provinents de la història clínica informatitzada de l'Estació clínica d'atenció primària (ECAP) de l'Institut Català de Salut (ICS).

«Utilitzar una gran base de dades com el Sidiap ens ha permès valorar diferents factors relacionats amb la presència d'insomni, una patologia d'origen o causa no del tot definida, i això ens pot ajudar a ampliar línies de recerca de futur com, per exemple, investigar per què és més freqüent en hipertensos», assenyala l'investigador principal de l'estudi, Jesús Pujol, que afegeix que també «ens aporta informació sociodemogràfica rellevant que ens explica que les situacions socials adverses estan relacionades amb aquest problema».

La prevalença de l'insomni diagnosticat a l'atenció primària de l'ICS, segons l'estudi, és del 5,1%. De les 4.131.754 persones estudiades, 209.386 tenen diagnòstic d'insomni; un 64,% són dones i els grups d'edat en què la prevalença d'insomni és més elevada són dels 60 als 69 anys (19,7%), seguit del grup de 70 a 79 anys (18,6%). Els grups d'edat amb menys insomni són els menors de 30 anys (3,8%) i el grup de 30 a 39 anys (8,8%).

L'anàlisi de les variables socials indica que l'insomni és significativament més elevat en les classes socials ocupacionals més baixes i significativament menor en les més altes. La classe social ocupacional es determina en funció de la feina que desenvolupa cada grup. S'estableixen set categories que van des de la categoria I, que són treballadors d'alt nivell com grans propietaris, directius... fins a la categoria VII, que són treballadors del sector primari com agricultors o pescadors. Els resultats indiquen que en les categories més altes el percentatge de diagnòstics d'insomni és del 12,9% (en la categoria I és del 5,3% i en la categoria II, del 7,3%), mentre que en les més baixes és del 51,% (en la categoria VI és del 32,2% i en la categoria VII, del 18,9%).

L'anàlisi mostra que el diagnòstic d'insomni és significativament més freqüent en persones hipertenses, ja que el 41,4% de les que tenen insomni també estan diagnosticades d'hipertensió.

Igualment, té una prevalença superior en persones amb diagnòstic d'ansietat (39,1%) i depressió (23%). També s'observa que les persones amb sobrepès són més proclius a patir d'insomni.



Més visites al CAP

L'estudi també indica que les persones amb insomni són més freqüentadores, tant a la consulta de medicina com a la d'infermeria. La mitjana de visites a l'any a les consultes de medicina familiar i comunitària de les persones diagnosticades d'insomni és de 6,4, mentre que les no diagnosticades fan 3,1 visites l'any. Pel que fa a les visites a infermeria, les persones que tenen insomni realitzen una mitjana de 3,6 visites l'any, mentre que les que no en fan 1,6.