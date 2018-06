Com és que una estudiant de Barcelona ha fet el batxillerat a l´institut Vicens Vives de Girona?

Després de l´ESO vaig fer els exàmens per aconseguir una beca de la Fundaicó CIMS+Cellex. Em van donar la beca per fer el batxillerat internacional al Vives i he estat vivint en una residència d´estudiants de Girona.

T´ha agradat estudiar a Girona?

El cert és que és un un institut és molt gran però m´ha agradat molt també. Perquè està estudiant a una residència amb gent de la teva classe que fa el mateix és molt diferent que fer-ho tota sola a casa i és més guai. I a més, si tens qualsevol dubte o qualsevol cosa sempre tens algú que et pot ajudar.

T´ha sorprès la nota?

M´esperava un bon resultat però tant i tant, potser no.

Havies estudiat molt per la selectivitat?

Durant el curs sí vaig estudiar molt perquè a més, amb l´internacional teníem molt més feina, més temari, més treballs, més exàmens. Però amb la selectivitat com que ja havíem acabat els exàmens de batxillerat internacional ja van ser com tres setmanes com més de relax. Vaig anar estudiant per la selectivitat amb calma. Abans de la selectivitat ja havia fet tres setmanes d´exàmens i ja estava molt cansada.

Et van anar bé?

Sí, però encara no tenim la nota.

Com te´n vas assabentar de la nota de la Selectivitat?

Ahir vaig mirar les notes hi ho vaig veure i ahir al vespre em van trucar de la coordinadora de les notes de les PAU per dir-me que havia tret la millor nota juntament amb l´altra noia de Tarragona.

Què vols estudiar?

Vull fer Humanitats

On ho vols estudiar?

A la Universitat Pompeu Fabra, on demanen una nota de tall d´un cinc.

Celebraràs avui la gran nota?

No, pasaré un dia a casa, ben normal.

A quina professió et vols dedicar després d´estudiar?

No ho sé encara, encara falten quatre anys i m´ho pensaré. A mi sempre m´ha agradat tot tant les ciències com les lletres. Al final he pensat que prefereixo dedicar-me a alguna cosa relacionada amb les humanitats, però les ciències m´agraden i vull continuar fent alguna cosa tipus hobby.