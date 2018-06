La Generalitat revisarà les autoritzacions ambientals de 811 granges catalanes

El Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha iniciat el procediment de revisió de les autoritzacions ambientals de 811 granges de porcí i aviram considerades d'incidència ambiental potencialment més elevada, van informar ahir fonts de la conselleria. Són les que disposen de més de 40.000 places per a aus de corral, més de 2.000 per a porcs de cria o més de 750 per a truges. Les explotacions ramaderes representen el 58% del total de 1.400 instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Directiva d'emissions industrials (DEI), una norma europea que reforça l'aplicació de les anomenades millors tècniques disponibles (MTD).

Les MTD són les tècniques considerades ambientalment més netes i econòmicament viables d'acord amb els avenços tècnics actuals, que es publiquen mitjançant Decisions d'Execució europees que aproven documents de conclusions. Justament el mes de febrer de 2017 es va publicar la Decisió d'execució que establia les conclusions sobre les MTD en el marc de la Directiva sobre la cria intensiva d'aus de corral o de porcs. La DEI estableix un termini de quatre anys a partir de la publicació de decisions sobre les conclusions sobre les MTD perquè l'autoritat competent revisi i actualitzi totes les condicions del permís de cada instal·lació. A Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha revisat 76 autoritzacions ambientals de granges on s'han incorporat les prescripcions relatives a les MTD aprofitant els expedients en tràmit per a la modificació dels permisos ambientals. Per consensuar els criteris d'aplicació i facilitar-ne la implantació, s'ha treballat conjuntament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquestes prescripcions fan referència, fonamentalment, a la gestió nutricional de porcs i aus de corral; a l'elaboració de pinsos; als allotjaments dels animals; a la recollida, emmagatzematge, processat i aplicació agrícola de les dejeccions; i a l'emmagatzematge del bestiar mort.