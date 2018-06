La gironina Goodgut, en un fòrum d'inversió en salut

L'empresa biotecnològica gironina Goodgut ha estat una de les quatre iniciatives de l'àmbit de la salut que han preentat els seus projectes en el primer fòrum d'inversió del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (Cimti) a Catalunya, celebrat dijous passat al Movistar Centre de Barcelona i va comptar amb la presència d'una quarantena d'inversors.

La companyia gironina, amb seu al Parc Científic de Girona i vinculada a la Universitat de Girona i a l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) va presentar el seu kit de diagnòstic per a la detecció precoç de malalties colorectals als assistents al fòrum, que van valorar l'oportunitat de dedicar entre 400.000 euros i 2 milions en tecnologies innovadores d'aplicació al món sanitari.

Els altres projectes que s'hi van exposar són una plataforma digital que connecta totes les dades sensibles d'un pacient desenvolupada per Bettercare, de Sabadell; un catèter urinari que facilita la independència de la bossa d'orina de l'empresa Rethink Medical de Barcelona, i una plataforma de diagnòstic ràpid per a la detecció de biomarcadors associats a diferents patologies, com el càncer, de Moirai Biodesign de Barcelona.

Des del Cimti, que acompanya els quatre projectes, s'indica que tots es troben «en fases molt avançades de desenvolupament» i se subratlla que aportarien «gran valor» al sistema sanitari català en cas de rebre prou finançament i poder-se comercialitzar. També s'afirma que són «escalables» per generar «interès» en l'àmbit global.

El Cimti, amb seu al 22@, és un instrument per impulsar projectes basats en tecnologies innovadores aplicades al sector salut, impulsat per la Fundació Leitat i amb un conveni amb el Departament de Salut i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, i una aliança estratègica amb el Cimit de Boston.