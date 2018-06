L'Audiència jutja un avi de Celrà acusat d'haver fet tocaments a la seva neta

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un avi acusat d'haver realitzat tocaments a la seva neta quan aquesta era menor. En almenys dues ocasions, l'home s'hauria aprofitat d'ella en el que el ministeri fiscal considera un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys, i pel qual li demana 6 anys de presó. També sol·licita que l'encausat passi 10 anys en llibertat vigilada i que no es pugui acostar a menys de 200 metres de la jove ni comunicar-s'hi durant un període de 12 anys.

Els fets s'haurien produït en dos episodis diferenciats. En el primer -quan la nena tenia entre 7 i 8 anys- l'acusat n'hauria abusat sexualment fent-li massatges a l'esquena que acabaven en tocaments a les natges. També, quan la nena dormia, anava a la seva habitació i li feia petons a la boca.

En un segon episodi, datat al 15 d'abril del 2017 i quan la jove ja havia complert els 15 anys, l'avi de Celrà hauria aprofitat que estaven junts al sofà mirant la televisió per tocar-li l'esquena i baixar les mans fins al cul de la menor. Va ser després d'aquest darrer succés que la víctima va explicar els fets a la seva mare i van anar a posar una denúncia als Mossos d'Esquadra.

A la vista també va declarar la mare de la menor, que va explicar que quan la nena tenia uns 6 anys li havia manifestat en alguna ocasió que no volia anar a casa dels avis. La dona també va afegir que si la menor no ho havia explicat abans, «era perquè tenia por».

Pel que fa a l'acusat, durant la seva declaració va negar que li hagués fet cap tocament a la jove. El processat va explicar que els massatges en qüestió venien derivats del mal d'esquena que patia la menor, i que ell només li realitzava quan la seva dona no podia, i sempre sota la seva supervisió. També va assegurar que no l'havia tocat en el suposat episodi que va tenir lloc a l'abril i que, segons la seva opinió, la jove l'havia denunciat perquè es va negar a pagar-li una màquina per fer-se la depilació làser, una versió avalada també per la seva dona (àvia de la víctima).

La defensa de l'home va manifestar que «existeixen motius per no creure's la menor» i que «no hi ha prova de càrrec per acusar l'encausat». Per tot això va demanar que es formuli una sentència absolutòria.