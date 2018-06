L'Estat cessa el fins ara subdelegat a Girona i nomena avui el garrotxí Albert Bramon

El fins ara subdelegat de l'Estat a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, al càrrec des del 2013, ja ha estat cessat. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar ahir la resolució de la nova delegada socialista del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, signat dilluns, on resol el cessament de Sánchez-Bustamente i li «agraeix els serveis prestats». El nou subdelegat a Girona, l'històric el socialista garrotxí Albert Bramon, es prepara ara per assumir el càrrec. Avui s'ha de publicar del seu nomenament al BOE i, de fet, ja participarà en el primer acte oficial assistint aquesta tarda a l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona. De moment no hi ha data per a l'acte de possessió.

Llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Bramon és professor i exdirector de l'INS La Garrotxa, primer secretari de l'agrupació del PSC de la Garrotxa des del 2003 i vocal de la federació socialista a la demarcació des de l'any 2014.

En declaracions a Ràdio Olot, el nou subdelegat assegurava ahir que «no podia refusar-ho». «És la culminació d'una tasca política de molts anys en àmbit comarcal» al capdavant del PSC», valorava afegint sobre el nou càrrec que «em complica la vida extraordinàriament però per una qüestió de responsabilitat amb la gent i amb mi mateix, havia d'acceptar».

La trajectòria política de Bramon ha estat estretament lligada a Olot, on va ser regidor entre el 1983 i el 1987, i entre el 1991 i el 2003. En aquest últim període al consistori, entre 1991 i 1999, com a portaveu del grup municipal i també amb experiència al govern com a primer tinent d'alcalde i Regidor de governació, via pública, personal, esports i joventut entre els anys 1999 i 2003, temps en el qual també va ser diputat provincial a la Diputació de Girona. Bramon també va ser el número 9 a la llista del PSC per Girona a les eleccions al Parlament del 21-D i també número 3 en les del 2015.