Projecte suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 2017, però que la Generalitat va anul·lar el mes de març passat per activar-lo de nou, sense canvi en els traçats que introdueixen les millores ambientals, el perllongament de la C-32 fins a Lloret de Mar tampoc no agrada a Ecologistas en Acción. «Aquesta autopista només servirà per perpetuar un model de mobilitat de pagament» a base de fomentar «el cotxe privat i el turisme de masses en detriment dels espais naturals». Tot això, amb «nul·la aportació al foment del transport públic». Projectes com aquest, afegeix l'«Informe Banderes Negres 2018», demostres que «la capacitat de càrrega de la Costa Brava ja ha estat sobrepassada». Demana al nou Govern que revereteixi la tendència.