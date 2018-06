La pluja i la calor eleven el risc de plagues a l'estiu

Les pluges de la primavera i l'arribada de la calor són els ingredients principals que afavoreixen l'aparició de plagues a les comarques gironines. L'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (Adepap) destaca que aquells animalons que faran anar més de bòlit les llars gironines enguany: les paneroles, el mosquit tigre, la vespa asiàtica i les xinxes del llit.

Són els animalons que es poden convertir en plaga durant aquest període estival. Per aquest motiu, els especialistes recomanen prendre mesures preventives i confiar en empreses professionals especialitzades per combatre-les. I és que sovint, «alguns insecticides domèstics mal usats poden arribar a ser un problema per a la salut de les persones, no sempre són efectius i acaben tenint un cost econòmic elevat», ressalta Quim Sendra, president d'Adepap.



Prevenció

La prevenció és una de les mesures més importants per controlar les plagues. Amb les paneroles i els rosegadors són els col·lectius amb què hi ha més armes. Per exemple, amb les paneroles, les mesures preventives passen sobretot per la neteja i el manteniment de tot el sistema de canonades i d'arquetes del clavegueram.

Per combatre el mosquit, insecte que causa grans molèsties a la població, són importants les campanyes de conscienciació que evitin la proliferació de llocs artificials propicis per a la posta d'ous i el desenvolupament de la fase larvària aquàtica.

Cal dir que segons els especialistes en els darrers anys, hi ha un seguit d'organismes que cada vegada estan provocant més problemes a la població. Una de les plagues cada cop més comunes és la de les xinxes de llit, que fins fa poc no es produïa a Catalunya. «La globalització, el transport de mercaderies i els viatges de les persones han fet que proliferin de nou», explica Sendra. A finals d'estiu està previst que que segueixi creixent una altra plaga: la de la vespa asiàtica. I és que es preveu que augmentin els nius de vespa asiàtica respecte de l'any passat. Les picades d'aquest insecte causen un dolor intens i també produeixen perjudicis als apicultors i als fructicultors.

Els apicultors lluiten intensament per frenar-ne l'expansió, ja que els maten les abelles i, en conseqüència, tenen menys mel i la falta d'aquest insecte afecta el medi ambient.