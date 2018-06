Presó per a cinc dels detinguts en l'operatiu contra una banda que robava a la província

El Jutjat d'instrucció 1 d'Olot ha enviat a presó cinc dels detinguts dilluns en l'operatiu dels Mossos d'Esquadra contra una banda de lladres especialitzada en assaltar cases a les comarques gironines i que s'ha saldat amb un total de set arrestats a Barcelona i Badalona. Els investigadors els han pogut relacionat amb, fins al moment, 69 robatoris perpetrats des del mes de febrer. El 'modus operandi' sempre era el mateix, entraven als habitatges forçant portes o finestres i, un cop dins, s'enduien joies, diners i objectes de valor com ara càmeres de fotos o tauletes tàctils. A més, els lladres escollien sempre cases properes a zones boscoses i ocultaven els estris que utilitzaven per entrar als habitatges en un amagatall. Els investiguen com a suposats autors d'un delicte continuat de robatori amb força a casa habitada i pertinença a grup criminal.

L'operatiu dels Mossos d'Esquadra un grup de lladres a qui atribueixen una onada de robatoris a cases de les comarques gironines des del mes de febrer es va saldar amb set detinguts. Dilluns van arrestar sis dels sospitosos a Badalona i a Barcelona, a l'últim el van localitzar i detenir ahir.

Els Jutjat d'instrucció 1 d'Olot ha enviat a presó cinc dels detinguts, després de passar a disposició judicial aquest dimarts. Els investigadors els relacionen, fins ara, amb 69 robatoris o intents, la majoria a la comarca de la Garrotxa tot i que també n'hi ha al Ripollès, al Baix Empordà, a la Selva, al Bages i al Baix Llobregat. No descarten, a més, que els hi acabin atribuint més robatoris que ja s'estan investigant en causes obertes a altres jutjats.

El 'modus operandi' sempre era el mateix. Els lladres escollien cases a quatre vents o aparellades que estiguessin a tocar de zones boscoses o camp. Aleshores, forçaven portes o finestres fent palanca amb un tornavís, trencant vidres o forçant el pany. Un cop dins, arreplegaven joies, diners o objectes de valor com càmeres de fotos o tauletes tàctils i fugien.

Per això, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que els va portar fins als detinguts. Durant aquests mesos d'investigació, han pogut situar els cotxes amb els que es movia la banda a les poblacions on es van cometre els robatoris, així com descobrir l'amagatall en una zona boscosa on amagaven els estris que feien servir per forçar els accessos a les cases i evitar així que els atrapessin amb objectes que els incriminessin. A més, també els van captar càmeres de sistemes de videovigilància.

Els investigadors sostenen que els arrestat formaven un grup criminal organitzat perquè en pocs mesos van cometre una gran quantitat de robatoris i, a més, amb mobilitat perquè es desplaçaven fins a poblacions com Olot, Sant Jaume de Llierca, Navata, Porqueres, Sant Feliu de Guíxols o Anglès per assaltar les cases aprofitant quan no hi havia ningú a dins.

El jutjat els investiga com a autors d'un suposat delicte continuat de robatori amb força en casa habitada pel qual es podrien enfrontar a una pena de fins a 6 anys i 3 mesos de presó tenint en compte l'elevat nombre de robatoris comesos.