Qué és una plaga?

L'OMS (Organització Mundial de la Salut) defineix la plaga com tota aquella població d'una espècie animal que quan supera una determinada densitat en un determinat lloc, anomenat llindar de tolerància, provoca perjudicis en les persones. Cal dir que al nostre voltant sempre han viscut una gran diversitat d'éssers vius i que els edificis on vivim els proporcionen nombrosos amagatalls i un ambient favorable per desenvolupar-s'hi. Segons els especialistes, avui dia els principals organismes que generen activitats de prevenció i control són els rosegadors i les paneroles, seguits a molta distància per la resta d'espècies. Són dues espècies que no tenen estacionalitat marcada i no tenen cap depredador i s'han adaptat a molts tipus de medis, especialment al clavegueram, on passen inadvertides i hi poden trobar espais on niar sense que ningú les molesti.