Una alumna de l'institut Vives treu un 9,9: la millor nota de la selectivitat

Una alumna de l'institut Jaume Vicens Vives de Girona ha tret la millor nota de la selectivitat de Catalunya: un 9,9. Es tracta de Rosa Milian Costa, que resideix a Barcelona, però ha cursat el batxillerat al centre gironí. Després de l'ESO se li va concedir una beca CiMs+Cellex per estudiar el batxillerat internacional a Girona. Per aquest motiu, durant aquests dos anys, ha estat vivint en una residència. A part de Milian, també ha obtingut aquesta qualificació l'estudiant tarragonina, Clàudia Valero de la Flor, de l'institut Santa Teresa de Jesús.

A la demarcació de Girona, la nota més alta ha estat un 9,8 que han obtingut tres alumnes: Pol Valero Pallarès, de la Salle de Girona; Elisenda Veciana Buixeda, de l'institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles; i Martina Cots Costa, una jove de Les Preses que ha estudiat a l'institut Bosc de la Coma d'Olot. A Lleida, la nota més alta ha estat per a Maria Ciria Puigpinós de l'institut Lestonnac de Lleida. Ha tret un 9,7, segons informa la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Tot i que aquestes són les millors notes de les proves d'accés a la universitat (PAU), el 86,7% dels alumnes gironins (2.718 estudiants) han passat la selectivitat i la nota mitjana ha arribat a un 6,76. Els dies 13, 14 i 15 de juny un total de 3.134 estudiants es van presentar als exàmens per entrar a la universitat a les comarques gironines i d'aquests, n'han aprovat un tant per cent alt però cau en nou punts percentuals respecte a l'any passat. I és que llavors, el 95% dels alumnes gironins van aprovar-la. La nota mitjana, en canvi, va ser d'un 6,5. Pel que fa a la mitjana de l'expedient assolit enguany pels estudiants gironins ha estat d'un 7,23. La suma del seu expedient i del resultat de la selectivitat fa que els estudiants gironins que volen entrar a la universitat tinguin una mitjana d'accés de 7,076.

Per comarques, els examinats a la província que han obtingut millor nota en les PAU són els de la Garrotxa, que han obtingut una nota mitjana de 7,404. En aquesta comarca, es van presentar a la prova 199 estudiants i tots ells han aprovat. Al Pla de l'Estany, al Ripollès i a la Cerdanya tots els examinats també han aprovat amb una nota mitjana de 6,96, 7,02 i 7,07 respectivament, mentre que al Baix Empordà és on hi ha hagut més suspesos percentualment. De les 421 persones que es van presentar n'han suspès nou.

Pel que fa a tot Catalunya, el 96,60% dels 33.398 alumnes que es van presentar a les proves han superat els exàmens, gairebé dos punts més que el 2017, i han obtingut una nota mitjana global de 6,622, que és dues dècimes superior a la de l'any passat. Per matèries, els millors resultats s'han obtingut en l'assignatura d'alemany amb un 8,55. L'italià és la segona assignatura amb la marca més alta, amb 7,91 de mitjana. La matèria amb resultat més baix és tecnologia industrial amb un 5,36.