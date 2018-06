La banda que robava a la província actuava en grup de tres i sempre a la tarda

La banda que robava a la província de Girona i que els Mossos d'Esquadra han desmantellat aquesta setmana a l'àrea de Barcelona actuava en grup de tres i sempre a la tarda.



Segons la policia, efectuaven els robatoris en grups de tres, un esperava al cotxe lluny de la casa i els altres dos irrompien a la casa quan era buida durant la tarda.



Els presumptes autors triaven a les cases, habitualment de quatre vents o aparellades, i robaven diners, joies i petits aparells electrònics.



Per tal que la policia no els enxampés, disposaven de diferents vehicles per cometre els robatoris i es desplaçaven per tot el territori català emprant tècniques de contravigilància.



Els Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) van detenir el 25 de juny sis homes de nacionalitat albanesa i una dona de nacionalitat equatoriana, veïns de Barcelona i Badalona, com a presumptes autors d'un delicte de pertinença a grup criminal. Se'ls relaciona amb 102 robatoris amb força a domicili de tot Catalunya. El dia 27 de juny els detinguts van passar a disposició judicial. El jutge va decretar l'ingrés a presó per sis d'ells i llibertat amb càrrecs pels altres dos.



Les comarques gironines on han actuat sobretot són la Garrotxa, el Ripollès, l'Empordà i la Selva.





Vehicles de segona mà

La investigacióLes diverses gestions d'investigació dels Mossos van permetre determinar que els robatoris eren comesos per un mateix grup.Els investigadors van comprovar que els lladres disposaven de diferents vehicles per cometre els robatoris, amb els quals es desplaçaven per tot el territori catalàper tal de dificultar la tasca policial.El grup aconseguia els cotxes comprant-los deUn cop consideraven que el vehicle estava molt vist o que podia haver estat detectat per la policia el tornaven a revendre.Els agents van contrastar quesempre efectuaven els robatoris en grups de tres. Un d'ells esperava al cotxe, lluny de la casa en qüestió, i els altres dos irrompien al domicili quan no hi havia ningú.Els robatoris sempre els cometien en la. Mai passaven per davant del domicili, ni en l'arribada ni en la fugida,. Els vehicles utilitzats eren sempre comprats de segona mà i a nom de terceres persones, generalment de pocs recursos.El dia 25 de juny els agents van establir un dispositiu que va permetre detenir 8 persones de l'organització i es van realitzar set entrades i escorcolls als domicilis que els arrestats tenien a Barcelona i Badalona.Els policies van intervenir joies, targetes SIM, aparells telefònics i aparells electrònics, així com eines i peces de roba emprats en els robatoris.