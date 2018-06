Guardó per a l'EspaiZero d'Olot

L'EspaiZero, el primer edifici 100% autosuficient energèticament a tot l'Estat inaugurat el 2013, creat per l'enginyeria d'Olot Wattia Innova per fomentar l'autoconsum energètic, ha guanyat el premi al millor projecte d'energia que atorga l'Associació d'Enginyers d'Energia d'Espanya (AEE). El reconeixement forma part dels Premis AEE a l'excel·lència en matèria energètica que es van lliurar dimecres en el marc del I Congrés d'Enginyeria Energètica IENER'18 celebrat als Jardins de Cecilio Rodríguez de Madrid. Els premis tenen com a objectiu reconèixer l'excel·lència en la tasca de professionals, organitzacions i empreses per part dels companys i altres professionals de la indústria de l'energia. En aquest cas, EspaiZero ha estat reconegut per la seva qualitat i enfocament cap a la innovació en l'ús de fonts d'energia i en l'impacte en la reducció de consum i emissions contaminants, segons van informar ahir a través d'un comunicat.