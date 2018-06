L'investigat per les pintades a la subdelegació desobeeix i no es presenta al jutjat

L'activista investigat per suposats delictes de desordres públics i danys arran de les protestes del 25 de març davant la subdelegació del govern espanyol a Girona va optar ahir per desobeir i no presentar-se al jutjat. Al matí, membres del col·lectiu La Forja Jovent Revolucionari del Gironès es van concentrar a les portes dels Jutjats de Girona amb la pancarta «Si ataquen el jovent no hi ha futur» per donar suport a l'activista.

El jove, Lluc Huguet, va assegurar que la denúncia que ha acabat arribant al jutjat és un cas «clar» de «persecució» perquè pertany a una organització juvenil independentista. A més, va subratllar que no és el primer cas que la Guàrdia Civil instrueix contra ell perquè ja el van citar a declarar el novembre passat per una causa que es va acabar arxivant. «No pararan fins a aconseguir que algú de nosaltres estigui entre reixes o amb antecedents», va criticar Huguet. Com que no va comparèixer, el jutjat havia d'ordenar la seva detenció.