Presó per a cinc dels detinguts en l'operatiu contra una banda que robava a la província

El Jutjat d'instrucció 1 d'Olot va enviar a presó cinc dels detinguts dilluns en l'operatiu dels Mossos d'Esquadra contra una banda de lladres especialitzada a assaltar cases a les comarques gironines i que s'ha saldat amb set arrestats a Barcelona i Badalona. Els investigadors els relacionen, fins ara, amb 69 robatoris o intents, la majoria a la Garrotxa però també al Ripollès, l'Alt i Baix Empordà, la Selva, Bages i Baix Llobregat. No descarten que els atribueixin més robatoris que ja s'estan investigant en altres causes obertes.

Els lladres escollien cases a quatre vents o aparellades que estiguessin a tocar de zones boscoses o camp. Forçaven portes o finestres fent palanca amb un tornavís, trencant vidres o forçant el pany i arreplegaven joies, diners o objectes de valor com càmeres de fotos o tauletes tàctils i fugien.

Els Mossos van obrir una investigació que els va portar fins als detinguts. En aquests mesos, els Mossos han pogut situar els cotxes amb els quals es movia la banda a les poblacions on es van cometre els robatoris, així com descobrir l'amagatall en una zona boscosa on amagaven els estris que feien servir per forçar els accessos a les cases. També els van captar càmeres de videovigilància. Els investigadors sostenen que formaven un grup criminal organitzat. El jutjat els investiga com a autors d'un suposat delicte continuat de robatori amb força en casa habitada pel qual es podrien enfrontar a una pena de fins a sis anys i tres mesos de presó.