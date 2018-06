«La Rosa és molt treballadora, humil i no es rendeix mai»

Una persona molt treballadora, constant i senzilla. Aquesta és la imatge que Rosa Milian ha deixat a l'institut Jaume Vicens Vives, on ha estat estudiant batxillerat internacional els últims dos anys. «La Rosa és excel·lent acadèmicament i com a persona», valorava ahir la directora del centre, Anna Masós, que afegia que fer el batxillerat internacional requereix «un gran esforç, molta disciplina, ser humil i no rendir-te mai», virtuts que -assegurava- té la Rosa Milian.

El Vicens Vives va ser, fa 19 anys, el primer institut català en oferir l'opció de cursar el batxillerat internacional juntament amb l'estàndar. Pels estudiants, aquesta elecció representa més hores de dedicació a les assignatures i aprofundir més en les matèries, però també obtenir un diploma acadèmic reconegut arreu del món. Per això, estudiants de fora de Girona com la Rosa -que és de Barcelona- opten per estudiar al Vives. «Tenim joves d'arreu de Catalunya, tot i que molts venen de comarques gironines», precisava Masós. Molts d'ells, han de marxar de casa amb 15 o 16 anys i viure entre setmana a la capital gironina. «És complicat fer aquest pas tan jove, però ho tenim molt cuidat. N'estem molt pendents i tenim una persona que els ajuda i que està per ells», va detallar la directora de l'institut. Per tal de poder fer front a la despesa que això suposa, alguns d'aquests estudiants compten amb la beca de la Fundació Cellex destinada a cobrir-ne el cost econòmic.

Enguany, el Vicens Vives ha tingut un 100% d'aprovats a la selectivitat amb notes «molt altes». «La idea que s'intenta transmetre als alumnes és que, a part de treure bones notes, han de ser íntegres, honestos, senzills, però també s'han d'esforçar al màxim», afegia Masós sobre la fòrmula d'aquest èxit.