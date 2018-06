El sector hoteler preveu una ocupació de fins al 75% a la Costa Brava durant el juliol

La Federació d'Hostaleria de Girona augura una bona temporada turística. El sector hoteler gironí preveu que durant la primera quinzena de juliol, a l'Alt Empordà i la Costa Brava centre hi hagi una ocupació d'entre el 65 i el 70% mentre a la Costa Brava Sud, esperen que se situï entre el 70 i 75%.

El sector es mostra optimista amb les primeres dades obtingudes entre els agremiats de les onze associacions membres l'entitat. Durant el mes de juny, l'ocupació hotelera al litoral gironí ha estat del 55% a la comarca de l'Alt Empordà, del 60% a la Costa Brava centre i del 70% a la Costa Brava sud. A Girona ciutat i rodalies, s'ha situat al 66% i, a la comarca de la Selva i a la Garrotxa, ha estat del 50%. Pel que fa al Pirineu gironí, el Ripollès ha tingut una ocupació del 60% i la Cerdanya del 40%.

Les xifres s'enfilen durant el juliol i el sector espera que les dades siguin més altes durant la segona quinzena. Durant els primers 15 dies, a l'Alt Empordà i la Costa Brava centre es preveu una ocupació entre el 65% i el 70% mentre que a la Costa Brava sud podria situar-se entre el 70 i el 75%. A Girona i rodalies, esperen una ocupació entre el 65 i el 70% i a la Selva seria d'entre el 60 i el 65%. A la Garrotxa, preveuen entre un 55 i un 60% d'ocupació i, a muntanya, s'espera que el Ripollès assoleixi entre un 60 i un 65% de reserves i la Cerdanya entre un 55 i un 60%.

Pel que fa a la segona quinzena, preveuen un increment del 5% a totes les comarques, excepte a la del Ripollès on s'espera que es mantingui entre el 60 i el 65%.

Sobre el perfil dels visitants, s'esperen sobretot parelles de mitjana edat i famílies catalanes, seguides de les franceses. També hi haurà turistes de la resta de l'Estat, a més de britànics, belgues, alemanys i holandesos. La mitjana d'estades serà diferent al litoral que a l'interior. En aquest sentit, a les zones costaneres serà d'entre 4 i 5 dies mentre que a Girona ciutat i a les zones d'interior i muntanya, se situarà entre els 2 i 3 dies.

El 62% dels visitants de la demarcació han reservat el seu allotjament directament a través dels establiments, ja sigui via telefònica o per la web. El 38%, en canvi, ho han fet a través de touroperadors i agències de viatges online, encapçalades per Booking.

Malgrat l'optimisme del sector, les previsions durant el mes de juliol són lleugerament inferiors a les de la temporada passada. Els principals motius que apunten hi ha l'estabilització de destins competidors de l'arc mediterrani, com per exemple Turquia i Tunísia. Això propicia, asseguren, que hi hagi un augment de l'oferta i el turista es dispersi més.