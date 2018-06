Retards a Rodalies per un avaria entre Maçanet i Caldes

Els trens circulen per via única entre Maçanet i Caldes per una avaria.



Rodalies informa que s'acumulen retards que poden superar els 45 minuts i es preveu un matí complicat a les comarques gironines pels qui vagin en tren a les línies R11 i RG1.



Fa prop d'una hora, que Rodalies ha informat que el primer tren afectat és el que anava de Barcelona cap a Figueres a les 5.53 hores i aquest ha quedat aturat per la incidència de subministrament elèctric. Per solucionar-ho, es transborda el passatge.







Circulació per via única entre Maçanet i Caldes de Malavella. Afectacions que poden superar en alguns casos els 45 minuts. Els trens poden romandre detinguts més temps de l'habitual al trajecte o a les estacions a mesura que s'acostin al tram afectat. — R11 Rodalies (@rod11cat) 29 de juny de 2018